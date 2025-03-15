المؤتمرنت -

صنعاء.. إعلان جدول اختبارات الشهادة العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، اليوم جداول اختبارات الشهادة العامة الأساسية والثانوية بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 1446.



وأوضح القائم بأعمال وكيل قطاع المناهج والتوجيه - عضو اللجنة العليا للاختبارات حميد غثاية، أن اختبارات طلاب الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي ستبدأ يوم السبت السابع من شوال الموافق الخامس من أبريل المقبل، يليها في اليوم التالي الأحد اختبارات طلاب الشهادة الأساسية.



وأشار إلى جهود وزارة التربية والتعليم الحثيثة وحرصها على توفير الأجواء الملائمة لطلاب وطالبات الشهادة العامة الأساسية والثانوية بما يمكنهم من تأدية اختباراتهم على أكمل وجه وبما يضمن إنجاح العملية الاختبارية.



وحث غثاية الطلاب على الجد والاجتهاد واستذكار دروسهم ومراجعتها خلال الأسابيع التي تفصل عن موعد الاختبارات ليتمكنوا من حصد مراتب عليا، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.