الأحد, 16-مارس-2025 الساعة: 05:21 م - آخر تحديث: 04:33 م (33: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
حرب اليمن والقصة الحقيقية لهروب الرئيس عبدربه منصور هادي الى السعودية
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
رداً على اقاويل الرفيق علي سالم البيض المتهورة
محمد عبدالمجيد الجوهري
البروفيسور بن حبتور... الحقيقة في زمن الضباب
عبدالقادر بجاش الحيدري
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ذكرى الاستقلال.. وكسر معادلات الطغيان
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - دان المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي واستنكروا بشدة، العدوان الأمريكي الذي استهدف عدداً من المحافظات اليمنية

المؤتمر وحلفاؤه يدينون العدوان الأمريكي ويدعون لتماسك الجبهة الداخلية

المؤتمرنت -
المؤتمر وحلفاؤه يدينون العدوان الأمريكي ويدعون لتماسك الجبهة الداخلية
دان المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي واستنكروا بشدة، العدوان الأمريكي الذي استهدف عدداً من المحافظات اليمنية مساء السبت وأدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى جراء استهداف منازل المدنيين الأبرياء.

وأوضح المؤتمر وحلفاؤه أن العداون الذي استهدف العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة وذمار والبيضاء وحجة ومأرب والذي جاء بعد التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي ترامب تجاه اليمن إنما يأتي في سياق سعي واشنطن لحماية الكيان الصهيوني.

واعتبروا قيام العدو الأمريكي والبريطاني باستهداف أعيان مدنية يهدف للإضرار بمقدرات الشعب اليمني وإرهاب أبنائه وانتهاك سيادة واستقلال اليمن ومحاولة يائسة لإثناء الشعب اليمني عن مواقفه المبدئية والثابتة في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق.

ودعا المؤتمر وحلفاؤه الشعب اليمني وقواه السياسية الشريفة إلى التوحد ومزيد من اليقظة والعمل على تماسك الجبهة الداخلية بشكل أقوى لمواجهة العدوان الأمريكي البريطاني الصهيوني، مؤكدين أن الشعب اليمني كان وسيظل في مقدمة الصفوف للدفاع عن قضية الأمة حتى يحرر الشعب الفلسطيني أرضه ويقرر مصيره بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وجددوا تأكيدهم على حق الشعب اليمني بالدفاع عن نفسه ووطنه ووحدته بكافة الوسائل المتاحة، مؤكدين دعمهم وتأييدهم أي خطوات تتخذها القيادة والقوات المسلحة للرد على العدوان الأمريكي البريطاني..

وعبَّروا عن تعازيهم الحارة لأسر الشهداء.. ودعواتهم بالشفاء للجرحى.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: 80 % من سكان غزة لا يملكون الغذاء
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
علوم وتقنية: طبيبة: التوتر يسبب الصلع
أخبار: النواب يحذر من تمادي العدو الأمريكي البريطاني
رياضة: ثنائية مبابي تقود الريال لكسر عقدة فياريال
رياضة: بايرن يتعثر وفوز لايبزيج وأوغسبورغ
علوم وتقنية: لمرضى السكري.. ابتعدوا عن هذه الفواكه
عربي ودولي: 90 ألفاً أدوا صلاة التراويح بالأقصى
أخبار: عدوان أمريكي بريطاني على صعدة
أخبار: صنعاء.. إعلان جدول اختبارات الشهادة العامة
فنون ومنوعات: اغلاق شارع حتى يمر حيوان زاحف
أخبار: حماس تدين العدوان على اليمن
عربي ودولي: قائمة حمراء ممنوعة من دخول أمريكا
أخبار: 18 شهيداً وجريحاً في العدوان على صنعاء
عربي ودولي: غزة.. مجزرة إسرائيلية في بيت لاهيا
علوم وتقنية: مشروب شائع قد يسبب سرطان الفم
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الدكتور فضل أبوغانم
اقتصاد: "ون كاش" في قائمة أقوى شركات المال
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 48543
عربي ودولي: روسيا تدمر 126 مسيّرة أوكرانية
أخبار: تحذير من تدني الرؤية واضطراب البحر
أخبار: صنعاء توجه دعوة إلى الإنتربول الدولي
فنون ومنوعات: محمد رمضان يحذّر من استغلال اسم برنامجه
مجتمع مدني: عادات يومية تجعل صيامك صحياً
عربي ودولي: 130 ألفاً أدّوا صلاة التراويح في الأقصى
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025