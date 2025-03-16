المؤتمرنت -

المؤتمر وحلفاؤه يدينون العدوان الأمريكي ويدعون لتماسك الجبهة الداخلية

دان المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي واستنكروا بشدة، العدوان الأمريكي الذي استهدف عدداً من المحافظات اليمنية مساء السبت وأدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى جراء استهداف منازل المدنيين الأبرياء.



وأوضح المؤتمر وحلفاؤه أن العداون الذي استهدف العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة وذمار والبيضاء وحجة ومأرب والذي جاء بعد التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي ترامب تجاه اليمن إنما يأتي في سياق سعي واشنطن لحماية الكيان الصهيوني.



واعتبروا قيام العدو الأمريكي والبريطاني باستهداف أعيان مدنية يهدف للإضرار بمقدرات الشعب اليمني وإرهاب أبنائه وانتهاك سيادة واستقلال اليمن ومحاولة يائسة لإثناء الشعب اليمني عن مواقفه المبدئية والثابتة في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق.



ودعا المؤتمر وحلفاؤه الشعب اليمني وقواه السياسية الشريفة إلى التوحد ومزيد من اليقظة والعمل على تماسك الجبهة الداخلية بشكل أقوى لمواجهة العدوان الأمريكي البريطاني الصهيوني، مؤكدين أن الشعب اليمني كان وسيظل في مقدمة الصفوف للدفاع عن قضية الأمة حتى يحرر الشعب الفلسطيني أرضه ويقرر مصيره بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.



وجددوا تأكيدهم على حق الشعب اليمني بالدفاع عن نفسه ووطنه ووحدته بكافة الوسائل المتاحة، مؤكدين دعمهم وتأييدهم أي خطوات تتخذها القيادة والقوات المسلحة للرد على العدوان الأمريكي البريطاني..



وعبَّروا عن تعازيهم الحارة لأسر الشهداء.. ودعواتهم بالشفاء للجرحى.