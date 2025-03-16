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المؤتمر نت - ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 48 ألفاً و572 شهيداً، و112 ألفاً و32 مصاباً منذ السابع من أكتوبر للعام 2023

48572 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

المؤتمرنت -
48572 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 48 ألفاً و572 شهيداً، و112 ألفاً و32 مصاباً منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

وأكدت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 29 شهيدا، بينهم 15 انتشلت جثامينهم من تحت الأنقاض، و14 شهيداً جديداً و51 مصاباً.

ونوهت تلك المصادر إلى وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

تجدر الإشارة الى أنه رغم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي منذ 19 يناير الماضي، إلا أن قوات الاحتلال ما زالت تستهدف قطاع غزة بضربات وعمليات متفرقة، أسفرت عن سقوط شهداء ومصابين.








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