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المؤتمر نت - توّقع المركز الوطني للأرصاد أجواء صحوة خلال الليل والصباح الباكر في المرتفعات الجبلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة

طقس ممطر ورياح قوية.. وتحذير مهم للسائقين

المؤتمرنت -
طقس ممطر ورياح قوية.. وتحذير مهم للسائقين
توّقع المركز الوطني للأرصاد أجواء صحوة خلال الليل والصباح الباكر في المرتفعات الجبلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأوضح المركز في نشرته الجوية اليوم، تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منها، أن الأجواء بالمرتفعات الجبلية أجواء صحوة خلال الليل والصباح الباكر، وصحوة إلى غائمة جزئياَ نهاراَ مع سحب ركامية ممطرة على أجزاء من محافظات صعدة، غرب الجوف، عمران، حجة، المحويت، صنعاء، ريمة، ذمار وإب" خلال فترتي الظهيرة والمساء ويتشكل الضباب على المنحدرات والطرقات الجبلية لمحافظات صعدة، حجة، المحويت، ريمة وإب.

وفي المناطق الساحلية، ستكون الأجواء غائمة جزئياَ إلى غائمة خاصة على السواحل الغربية وأرخبيل سقطرى وقد تهطل أمطار متفرقة عليها، في حين ستكون الرياح نشطة إلى قوية على السواحل الغربية ومدخل باب المندب تتراوح سرعنها ما بين "20-30 عقدة" تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأشار المركز إلى أن الأجواء بالمناطق الصحراوية صحوة إلى غائمة جزئياً، حارة نسبياً نهاراً ومعتدلة ليلاً، والرياح معتدلة نهاراً تنشط أحياناَ.

ونبه المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين، في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها بأخذ الاحتياطات اللازمة وعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول.

وحذر سائقي المركبات على الطرق الجبلية من التدني في مدى الرؤية الافقية بسبب السحب المنخفضة الكثيفة والضباب، كما حذر مرتادي البحر والصيادين في جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب من إضطراب البحر وارتفاع الموج.








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