المؤتمرنت -

مفتي عُمان يدين العدوان على اليمن

دان مفتي سلطنة عُمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، بشدة العدوان الذي شنّته "الصهيونية وحلفاؤها" على غزة واليمن، والذي أودى بحياة أنفس بريئة.



وشدّد الشيخ الخليلي على الثقة الكاملة بأنّ العدوان لن يزيد الشعبين الفلسطيني واليمني إلا إقداماً وقوةً وعزةً، معرباً عن مواساة أبطال المقاومة في غزة واليمن.



وشنّ العدوان الأميركي - البريطاني أمس السبت غارات استهدفت العاصمة صنعاء وصعدة والبيضاء، ومدينة ذَمَار جنوبي العاصمة اليمنية، فجر اليوم الأحد، حيث استشهد 31 مدنياً وجُرح أكثر من 100.



أمّا في قطاع غزة، فيواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار ويشدّد الحصار وسط ظروف إنسانية صعبة يعيشها أهالي القطاع، وارتقاء مزيد من الشهداء.