الإثنين, 17-مارس-2025 الساعة: 03:20 ص - آخر تحديث: 03:07 ص (07: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
حرب اليمن والقصة الحقيقية لهروب الرئيس عبدربه منصور هادي الى السعودية
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
رداً على اقاويل الرفيق علي سالم البيض المتهورة
محمد عبدالمجيد الجوهري
البروفيسور بن حبتور... الحقيقة في زمن الضباب
عبدالقادر بجاش الحيدري
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ذكرى الاستقلال.. وكسر معادلات الطغيان
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - دان مفتي سلطنة عُمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، بشدة العدوان الذي شنّته "الصهيونية وحلفاؤها" على اليمن والذي أودى بحياة أنفس بريئة

مفتي عُمان يدين العدوان على اليمن

المؤتمرنت -
مفتي عُمان يدين العدوان على اليمن
دان مفتي سلطنة عُمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، بشدة العدوان الذي شنّته "الصهيونية وحلفاؤها" على غزة واليمن، والذي أودى بحياة أنفس بريئة.

وشدّد الشيخ الخليلي على الثقة الكاملة بأنّ العدوان لن يزيد الشعبين الفلسطيني واليمني إلا إقداماً وقوةً وعزةً، معرباً عن مواساة أبطال المقاومة في غزة واليمن.

وشنّ العدوان الأميركي - البريطاني أمس السبت غارات استهدفت العاصمة صنعاء وصعدة والبيضاء، ومدينة ذَمَار جنوبي العاصمة اليمنية، فجر اليوم الأحد، حيث استشهد 31 مدنياً وجُرح أكثر من 100.

أمّا في قطاع غزة، فيواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار ويشدّد الحصار وسط ظروف إنسانية صعبة يعيشها أهالي القطاع، وارتقاء مزيد من الشهداء.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: محمد رمضان يثير الجدل بإطلالة جديدة
مجتمع مدني: كمية الماء اللازمة لصحة الكلى
رياضة: برشلونة يغتال أحلام أتلتيكو بريمونتادا قاتلة
رياضة: يونايتد يضرب ليستر بثلاثية
رياضة: سان جيرمان يقترب من لقب الدوري الفرنسي
رياضة: نيوكاسل يتوج بكأس الرابطة
رياضة: أرسنال يحسم "ديربي لندن" أمام تشيلسي
رياضة: تعثر نابولي وفوز روما وبولونيا في الكالتشيو
أخبار: طقس ممطر ورياح.. وتحذير مهم للسائقين
عربي ودولي: 80 % من سكان غزة لا يملكون الغذاء
عربي ودولي: 48572 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
أخبار: حصيلة جديدة لضحايا العدوان على اليمن
أخبار: المؤتمر وحلفاؤه يدينون العدوان الأمريكي ويدعون لتماسك الجبهة الداخلية
أخبار: العدوان يعاود قصف العاصمة صنعاء
أخبار: السياسي الأعلى: ردنا على العدوان سيكون موجعاً
أخبار: العدو الأمريكي يرتكب مجزرتين بصعدة
علوم وتقنية: طبيبة: التوتر يسبب الصلع
أخبار: النواب يحذر من تمادي العدو الأمريكي البريطاني
رياضة: ثنائية مبابي تقود الريال لكسر عقدة فياريال
رياضة: بايرن يتعثر وفوز لايبزيج وأوغسبورغ
علوم وتقنية: لمرضى السكري.. ابتعدوا عن هذه الفواكه
عربي ودولي: 90 ألفاً أدوا صلاة التراويح بالأقصى
أخبار: عدوان أمريكي بريطاني على صعدة
أخبار: صنعاء.. إعلان جدول اختبارات الشهادة العامة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025