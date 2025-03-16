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المؤتمر نت - أدان حزب الله اللبناني، اليوم، العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن

حزب الله يدين العدوان الأمريكي على اليمن

المؤتمرنت -
حزب الله يدين العدوان الأمريكي على اليمن
أدان حزب الله اللبناني، اليوم، العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن، مشدداً على أن ذلك لن يزيد الشعب اليمني إلا إصراراً وثباتاً لمواصلة دوره في مساندة فلسطين، رغم استمرار ‏الحصار الظالم عليه.

واعتبر الحزب، في بيان، أن العدوان «الذي استهدف أحياء سكنية في ‏العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية هو محاولة يائسة لثني هذا الشعب الأبي عن مواصلة مساندته البطولية للشعب الفلسطيني، ‏واستمرار ضغطه لرفع الحصار الجائر عن غزة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية».

كما أشار إلى أن «استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية يكشف مجدّداً عن الوجه الحقيقي والقبيح للإدارة ‏الأمربكية، التي تمارس الإرهاب والبلطجة بحق الشعوب المناهضة لسياستها الاستكبارية»، مبيناً أن العدوان «يُعدّ جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، ويتلاقى ‏مع ما تتعرض له غزة ولبنان وسوريا والمنطقة من عدوان إسرائيلي بغطاء أميركي».

وشدد الحزب على أن «الشعب اليمني المقاوم لن يتراجع أمام هذا العدوان الجبان، بل ‏سيواصل دوره المشرف في الدفاع عن قضايا الأمة، ولن يزيده ذلك إلا إصراراً وثباتاً رغم استمرار ‏الحصار الظالم عليه»، مؤكداً تضامنه مع «اليمن قيادةً وشعباً».

ودعا البيان «جميع ‏شعوب العالم الحرة، وكل قوى المقاومة في منطقتنا والعالم، إلى التكاتف والوقوف صفاً واحداً في ‏مواجهة المشروع الأمريكي – الصهيوني الذي يستهدف دول وشعوب أمتنا»، وإلى «رفع الصوت ‏عالياً أمام الصمت العربي والدولي، وعجز المؤسسات الدولية المستسلمة للإدارة الأمريكية الجائرة».








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