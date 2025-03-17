المؤتمرنت -

53 شهيداً و98 جريحاً في العدوان على صنعاء

ارتفع عدد الشهداء والمصابين جراء استهداف العدوان الأمريكي العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات بـ47 غارة إلى 151 شخصًا.



وأوضحت وزارة الصحة والبيئة في بيان، أن عدد الشهداء ارتفع إلى 53 شهيدًا بينهم 5 أطفال وأمرتان، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 98 شخصًا بينهم تسعة أطفال وتسع نساء.



وجددت وزارة الصحة إدانتها للعدوان الأمريكي واستهدافه للأعيان المدنية في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، معتبرة استهداف طيران العدو الأمريكي للمدنيين والأعيان المدنية جرائم حرب مكتملة الأركان تضاف إلى السجل الأمريكي الإجرامي.