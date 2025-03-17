المؤتمرنت -

رياح وأمطار.. الأرصاد يكشف توقعات الطقس

توّقع المركز الوطني للأرصاد تشكل السحب الركامية الممطرة على عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وأوضح المركز في نشرته الجوية، أن الأجواء ستكون صحوة إلى غائمة جزئياً خلال الليل والصباح الباكر، مع تشكل السحب الركامية الممطرة على أجزاء من محافظات صعدة، غرب الجوف، عمران، حجه، المحويت، صنعاء، ريمة، ذمار، إب، الضالع والبيضاء خلال فترتي الظهيرة والمساء.



كما توّقع المركز تشكل الضباب على المنحدرات والطرقات الجبلية لمحافظات صعدة، حجة، المحويت، ريمة وإب.



وبحسب المركز فإن الأجواء ستكون غائمة جزئياً مع هطول أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية، وأمطار متفرقة على أرخبيل سقطرى، في حين تكون الرياح نشطة إلى قوية على السواحل الغربية ومدخل باب المندب تتراوح سرعتها مابين " 18 - 30 عقدة" تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.



وفي المناطق الصحراوية، أفاد المركز بأن الأجواء ستكون صحوة إلى غائمة جزئياً، والرياح معتدلة إلى نشطة نهاراً مثيرة للأتربة والرمال.



ودعا المركز الوطني للأرصاد، المواطنين بالمناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول .. محذرًا سائقي المركبات على الطرق الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب أو الشابورة المائية.



ونبه مرتادي البحر والصيادين في جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.