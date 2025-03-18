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المؤتمر نت - أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48 ألفاً و577 شهيداً و112 ألفاً و41 مصاباً منذ 7 أكتوبر 2023

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 48577

المؤتمرنت -
ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 48577
أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48 ألفاً و577 شهيداً و112 ألفاً و41 مصاباً منذ 7 أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة في بيان، إن 5 شهداء وصلوا مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 3 انتشلت جثامينهم من تحت الأنقاض، وشهيد باعتداء إسرائيلي جديد، وشهيد توفي متأثرا بجراح سابقة، بالإضافة إلى 9 إصابات.

وأشارت إلى وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، لنقص الآليات والمعدات.

تجدر الإشارة الى أنه رغم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي منذ 19 يناير الماضي، إلا أن قوات الاحتلال ما زالت تستهدف قطاع غزة بضربات وعمليات متفرقة، أسفرت عن سقوط شهداء ومصابين.








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