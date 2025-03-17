الثلاثاء, 18-مارس-2025 الساعة: 12:18 ص - آخر تحديث: 12:16 ص (16: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
حرب اليمن والقصة الحقيقية لهروب الرئيس عبدربه منصور هادي الى السعودية
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
رداً على اقاويل الرفيق علي سالم البيض المتهورة
محمد عبدالمجيد الجوهري
البروفيسور بن حبتور... الحقيقة في زمن الضباب
عبدالقادر بجاش الحيدري
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ذكرى الاستقلال.. وكسر معادلات الطغيان
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - دشن البنك المركزي اليمني في صنعاء، عملية إتلاف 13 مليار ريال من الأوراق النقدية فئة "100 ريال"

إتلاف 13 مليار ريال في صنعاء

المؤتمرنت -
إتلاف 13 مليار ريال في صنعاء
دشن البنك المركزي اليمني في صنعاء، عملية إتلاف 13 مليار ريال من الأوراق النقدية فئة "100 ريال".

وفي التدشين أوضح مدير عام الإصدار والخزائن بالبنك المركزي أحمد الجعفري، أن إتلاف المبلغ المذكور يأتي بناءً على قانون البنك المركزي اليمني رقم "14" لسنة 2000م والذي يُخول للبنك إتلاف الأوراق النقدية المسحوبة من التداول وعلى القرار الإداري رقم "192" لسنة 2010م، بشأن تشكيل لجنة الإتلاف وبناء على موافقة محافظ البنك المركزي اليمني بتاريخ 20 جمادى الآخرة 1446هـ/ الموافق 21 ديسمبر 2024م.

وأوضح أن عملية الإتلاف جاءت بعد أن وصلت حالة الأوراق النقدية فئة "100 ريال"، إلى مستوى لا يمكن قبوله، حيث كانت تتسبب في الكثير من المشاكل بين الناس، وبعد النجاح الذي حققته قيادة البنك المركزي اليمني من خلال سك عملة معدنية فئة "100 ريال"، وطرحها للتداول بدلًا عن الأوراق التالفة من ذات الفئة.

وأكد الجعفري، أنه تم إعداد واعتماد الخطة الأولى للإتلاف بمبلغ أولي يُقدر بـ 13 مليار ريال من فئة "100 ريال"، ورقي، وفقًا لإجراءات منظمة ودقيقة.. مشيرًا إلى أنه يتم إتلاف 40 مليون ريال كل يوم من الفئة ذاتها.

وقال "ونتيجة لذلك، تم استئناف عملية الإتلاف للمرة الأولى منذ عام 2016م، بإتلاف الأوراق النقدية فئة "100 ريال"، باستخدام الوسائل المتطورة والآمنة التي تضمن تحقيق معايير بيئية وصحية متقدمة وتحقق أعلى مستويات الرقابة".

وأضاف مدير الإصدار والخزائن بالبنك المركزي، " أما بخصوص باقي الفئات التالفة، نعد المواطنين بأن نقوم بواجبنا الوطني، ونعمل على تحقيق المصلحة العامة ولن نرضى باستمرار معاناتهم من الأوراق النقدية التالفة".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: 70 ألفاً أدوا صلاة التراويح بالأقصى
عربي ودولي: بريطانيا: الوضع الإنساني في غزة حرج
محافظات: عدوان أمريكي جديد على الحديدة
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 48577
عربي ودولي: الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب عالمياً
اقتصاد: استقرار الأسهم الأوروبية
أخبار: عدوان أمريكي على الجوف
أخبار: العدو الأمريكي يدمر مبنى السرطان بصعدة
علوم وتقنية: الأسباب المحتملة لنزيف اللثة
أخبار: غارات عدوانية جديدة على الحديدة
فنون ومنوعات: محمد رمضان يثير الجدل بإطلالة جديدة
مجتمع مدني: كمية الماء اللازمة لصحة الكلى
رياضة: برشلونة يغتال أحلام أتلتيكو بريمونتادا قاتلة
رياضة: يونايتد يضرب ليستر بثلاثية
رياضة: سان جيرمان يقترب من لقب الدوري الفرنسي
أخبار: العدوان الأمريكي يستهدف "غلاكسي ليدر"
أخبار: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الأمريكي إلى 151
رياضة: نيوكاسل يتوج بكأس الرابطة
أخبار: وزير الخارجية يوجّه رسائل إلى المجتمع الدولي
رياضة: أرسنال يحسم "ديربي لندن" أمام تشيلسي
رياضة: تعثر نابولي وفوز روما وبولونيا في الكالتشيو
أخبار: حزب الله يدين العدوان الأمريكي على اليمن
أخبار: استهداف "ترومان" بـ18 صاروخاً وطائرة مسيرة
عربي ودولي: مفتي عُمان يدين العدوان على اليمن
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025