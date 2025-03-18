المؤتمرنت -

الصحة: قصف المنشآت الطبية جريمة حرب

أدانت وزارة الصحة والبيئة تدمير العدو الأمريكي لمكتب الصحة في مديرية الحزم بمحافظة الجوف أمس الاثنين.



واستنكرت الوزارة في بيان، استهداف العدو الأمريكي للمنشآت الطبية والأعيان المدنية في الجوف ومنها المجمع الحكومي ومكتب الصحة.



وأكدت أن تدمير المنشآت الطبية والمراكز الصحية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، والإمعان في جرائم استهدافها يعدّ جريمة حرب متكاملة الأركان، وانتهاكاً صارخاً لكل القوانين الدولية والمواثيق الأممية.



وأشارت الوزارة إلى أن، جرائم الحرب هذه لم يكن لها أن تحدث لولا الصمت والتخاذل الدولي في وضع حدّ للإجرام الأمريكي.



وحمل البيان الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية مسؤولية تبعات الاستهداف والقصف المتعمد للمنشآت الطبية.. داعية المجتمع الدولي بدوله ومنظماته ومؤسساته الحقوقية والإنسانية إلى فضح وتجريم انتهاكات العدوان الأمريكي بحق المنشآت الطبية والخدمية.