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أخبار
المؤتمر نت - أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها تمكنت خلال الساعات الماضية من استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان" شمالي البحر الأحمر

صنعاء تستهدف "ترومان" للمرة الثالثة

المؤتمرنت -
صنعاء تستهدف "ترومان" للمرة الثالثة
أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها تمكنت خلال الساعات الماضية من استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان" شمالي البحر الأحمر بصاروخين مجنحين وطائرتين مسيرتين، واستهداف مدمرة أمريكية بصاروخ مجنح وأربع طائرات مسيرة.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن هذا الاستهداف لحاملة الطائرات هو الثالث خلال الـ48 ساعة الماضية وقد أصيب العدو بحالة من الإرباك مما دفع بالعديد من قطعه الحربية إلى التراجع باتجاه منطقة شمال البحر الأحمر وتم إفشال هجوم جوي كان يُحضَّرُ له ضد بلدنا.

وأكدت أن المعتدي الأمريكي يتحمل كافة التداعيات جراء عسكرة البحر الأحمر وتوسيع دائرة المواجهة باستمراره في شن العدوان على اليمن وبما يؤثر سلباً على حركة الملاحة الدولية.

كما أكدت القوات المسلحة أنها لن تتوقف عن استهداف كافة الأهداف المعادية في البحرين الأحمر والعربي حتى يتوقف العدوان على بلدنا، وأنها مستعدة لمواجهة أي تصعيد أمريكي أو إسرائيلي خلال الساعات والأيام المقبلة.








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