المؤتمرنت -

استشهاد الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة

أعلنت سرايا القدس، استشهاد الناطق الرسمي باسمها، ناجي أبو سيف والملقب بـ "أبو حمزة"، وذلك خلال قصف للاحتلال استهدفه مع عائلته.



وقالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها "بكل فخر واعتزاز، تزفّ حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى شعبنا الفلسطيني العظيم وإلى شعوب أمتنا العربية والإسلامية، القيادي الشهيد ناجي أبو سيف (أبو حمزة)، الناطق باسم سرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الذي اغتاله جيش الإجرام في استهداف غادر طال عائلته وعائلة أخيه".



وأضافت الحركة في بيانها: "لقد عرف الإعلام الشهيد صوتاً من أصوات المقاومة، لا يخشى في الله لومة لائم، بليغاً في فصاحته، وجريئاً في مواقفه البطولية المعبرة عن المقاومة، والمدافعة عن حقوق شعبنا، وما بدل تبديلا".



وأشارت الحركة إلى أن استشهاد أبو حمزة ضمن سلسلة من المجازر الوحشية والدموية التي أودت بحياة مئات الأبرياء والأطفال والنساء لن يزيد الحركة إلا إصرارا وتصميما على التمسك بالدفاع عن الشعب الفلسطيني وحقوقه حتى إفشال أهداف العدوان كاملة.



وجاء الإعلان عقب استئناف جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة فجر اليوم، بعد توقف دام أكثر من شهرين، حيث شنت الطائرات الحربية غارات جوية مكثفة استهدفت عدة مناطق في القطاع، وسط تصاعد القصف المدفعي والضربات الجوية.