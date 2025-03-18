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المؤتمر نت - ارتفعت حصيلة ضحايا تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 404 شهداء و562 مصابا، منذ فجر اليوم

966 شهيداً ومصاباً في غزة منذ فجر اليوم

المؤتمرنت -
966 شهيداً ومصاباً في غزة منذ فجر اليوم
ارتفعت حصيلة ضحايا تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 404 شهداء و562 مصابا، منذ فجر اليوم.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، أن 404 أشخاص معظمهم من الأطفال والنساء، وصلت جثامينهم إلى مستشفيات قطاع غزة، فيما بلغ عدد المصابين 562 شخصا جراء سلسلة الغارات والأحزمة النارية التي نفذها طيران الاحتلال، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول اليهم.

واستأنفت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عدوانها على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد ما يزيد على 48 ألفاً و577 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 112 ألفا و41 آخرين، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.








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