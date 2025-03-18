المؤتمرنت -

مفتي عُمان يدعو إلى التصدي للعدوان "الغادر" على غزة

أدان مفتي سلطنة عُمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، اليوم الثلاثاء، العدوان "الصهيوني" الغادر على غزة وأهلها، وذلك بعد خرق الاحتلال للاتفاق وعودة ارتكاب مجازر في القطاع.



ودعا الشيخ الخليلي في تدوينة له على منصة "إكس"، "الأمة الإسلامية وجميع ذوي الضمائر الحية إلى التصدي لهذا العدوان ورفع الظلم عن إخوانهم المظلومين هناك".



وقال الخليلي: "ندعو الله تعالى أن يتغمد الشهداء الأبرار بواسع رحمته، ويعجل النصر لعباده في هذا الشهر الكريم ليكون شهر نصر للمظلومين".