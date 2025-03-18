المؤتمرنت -

الاحتلال قتل 174 طفلاً و89 امرأة في غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي قتل 174 طفلا و89 امرأة في عدوانه المتواصل على القطاع، مشيراً إلى أن نسبة الضحايا من الأطفال والنساء والمسنين بلغت 73%.



وشدد الإعلام الفلسطيني على أن "لدى جيش الاحتلال نية مبيتة لاستكمال جريمة الإبادة الجماعية بحق أبناء شعبنا".



واستأنفت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عدوانها على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي.



واستهدفت الغارات مواقع مختلفة في القطاع المدمر، من بينها مخيم المغازي (وسط) وخان يونس ورفح (جنوب) ومخيم جباليا وبيت حانون (شمال).



وأفادت وزارة الصحة بغزة بأن حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية ارتفعت إلى 424 شهيدا و528 مصابا. في حين ارتفع عدد ضحايا القصف على مدينتي خان يونس ورفح (جنوبي القطاع) منذ الفجر إلى 160 شهيدا.



وأكد المدير العام في الوزارة الدكتور منير البرش أن غزة بحاجة ماسة إلى مستشفيات ميدانية لأن الوضع الصحي كارثي مع خروج 25 من أصل 38 مستشفى عن الخدمة.



من جانبه، أعلن الدفاع المدني في غزة أن طواقمه تواجه صعوبات كبيرة في العمل نتيجة الغارات المتزامنة على مناطق عدة بالقطاع.