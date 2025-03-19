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المؤتمر نت - أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان" وعدد من القطع الحربية المعادية

للمرة الرابعة.. صنعاء تستهدف "ترومان"

المؤتمرنت -
للمرة الرابعة.. صنعاء تستهدف "ترومان"
أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان" وعدد من القطع الحربية المعادية، ما أدى إلى إحباط هجوم جوي واسع على اليمن.

وقالت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم" بعد استئناف عملياتنا الإسنادية للشعب الفلسطيني تم رصد تحركات عسكرية معادية في البحر الأحمر استعداداً لشن هجوم جوي واسع على بلدنا".

وأشارت إلى أنه ورداً على ذلك، نفذت القوة الصاروخية والقوات البحرية وسلاح الجو المسير عملية مشتركة بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" وعدداً من القطع الحربية المعادية ما أدى بعون الله تعالى إلى إحباط وإفشال ذلك الهجوم.. مؤكدة أن العملية حققت أهدافها بنجاح.

وأوضحت القوات المسلحة أن هذا الاستهداف لحاملة الطائرات الأمريكية هو الرابع خلال 72 ساعة.

وأكدت أن العدوان الأمريكي لن يثني اليمن الصامد المجاهد عن تأدية واجباته الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، وأنها ستصعد من عملياتها العسكرية ضد العدو الصهيوني ما لم يتوقف العدوان الوحشي على غزة ويرفع الحصار عنها.








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