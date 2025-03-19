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المؤتمر نت - صنعاء: مناقشة عملية الدمج بـ"الجمارك"

صنعاء: مناقشة سير عملية الدمج بمصلحة الجمارك

المؤتمرنت -
صنعاء: مناقشة سير عملية الدمج بمصلحة الجمارك
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم، ضم وكيل وزارة الخدمة المدنية عبدالله حيدر ورئيس مصلحة الجمارك المهندس عادل مرغم، مستوى الإنجاز لفرق العمل لعملية الدمج المشكلة بمصلحة الجمارك.

واستعرض الاجتماع، بحضور اللجنة القطاعية الاقتصادية والتنموية، الخطوات التي تبذل لتنفيذ عملية الدمج لمصلحتي الجمارك والضرائب وفق رؤية منهجية تتناسب مع التطلعات المرجوة بهذا الخصوص.

وفي الاجتماع ثمنت اللجنة تعاون قيادة مصلحة الجمارك مع فرق الدمج الميدانية وتمكينها من تنفيذ مهامها على أكمل وجه.

وأكدت اللجنة، احتياج فرق العمل لمزيد من الوقت نظرا لأهمية وحجم العمل بمصلحة الجمارك وليتسنى لها تنفيذ المهام الميدانية وفق رؤية منهجية.

كما أكدت لجنة الدمج القطاعية الاقتصادية والتنموية، انفتاحها لتلقي واستقبال أي مقترحات أو تصورات من أي مستويات إدارية في مصلحتي الجمارك والضرائب بما يخدم عملية الدمج.

وكان رئيس لجنة الدمج القطاعية الاقتصادية والتنموية - وكيل وزارة الخدمة المدنية عبدالله حيدر، استعرض الأهمية التي تمثلها عملية الدمج لمصلحتي الجمارك والضرائب.

وأكد أهمية تكامل الجهود لتحقيق الغايات والأهداف المرجوة من عملية الدمج.

بدوره أشاد رئيس مصلحة الجمارك المهندس مرغم بالجهود التي تبذل من قبل لجنة الدمج وكذا فرق العمل القانونية والمالية والبشرية والوثائق وكذا الفريق الفني والتقني.

وقدم المهندس مرغم خلال الاجتماع عددا من التصورات والمقترحات من الواقع العملي والتجارب الأخرى لأعمال الدمج لما يفيد اللجنة في أعمالها.

وأكد أهمية دور قطاع الضابطة الجمركية لما له من دور حيوي في حماية المجتمع .. لافتا بهذا الخصوص إلى أن رجال الضابطة الجمركية أحبطوا مساء أمس محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات تزيد عن 207 كيلو جراما كانت في طريقها إلى صنعاء.










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