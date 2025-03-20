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المؤتمر نت - حذرت وزارة الصحة الفلسطينية، من الكارثة الصحية التي يشهدها قطاع غزة والضفة الغربية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر، وإغلاق المعابر، وتشديد الحصار

تحذير من كارثة صحية في غزة والضفة

المؤتمرنت -
تحذير من كارثة صحية في غزة والضفة
قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن قطاع غزة والضفة الغربية يواجهان كارثة صحية غير مسبوقة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر، ما أدى إلى انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية في غزة، ووضع المستشفيات والمراكز الطبية في الضفة الغربية تحت ضغط هائل في ظل تصعيد الاحتلال ضد المدن والمخيمات الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها، إن المستشفيات في غزة تعمل بأضعاف طاقتها الاستيعابية وسط تدفق مستمر للجرحى والمصابين، وتعاني المنظومة الصحية نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود اللازم لتشغيل الأجهزة الطبية والمولدات.

ونوهت إلى أن الاستهداف المباشر للمرافق الصحية أدى إلى خروج أكثر من 80 بالمائة من المستشفيات والمراكز الطبية عن الخدمة، بينما تعاني المرافق القليلة المتبقية من اكتظاظ شديد، ونقص حاد في الطواقم الطبية، واستحالة إجراء العمليات الجراحية العاجلة بسبب فقدان التخدير والمستلزمات الأساسية.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المدنيين العزل في المخيمات والمنازل ومراكز الإيواء يستوجب تحركا دوليا عاجلا لإنقاذ الجرحى والمصابين، وإعادة فتح المعابر لإدخال الإمدادات الطبية والوقود.

وحملت وزارة الصحة، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم التي تستهدف الأبرياء، وطالبت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجميع المنظمات الدولية والحقوقية بالتحرك الفوري والضغط على الاحتلال لفتح المعابر وتأمين ممرات إنسانية لنقل الجرحى وإدخال المساعدات الطبية دون أي تأخير.

وأوضحت أن المستشفيات في الضفة الغربية تعاني من ضغط متزايد بسبب الاعتداءات المتكررة على المدن الفلسطينية من قبل قوات الاحتلال، والتي تستهدف الطواقم الطبية وتعيق وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين.








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