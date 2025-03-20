المؤتمرنت -

أمطار متفرقة وتحذير من اضطراب البحر

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفرقة على عدد من المحافظات، واضطراب البحر نتيجة الرياح القوية جنوب البحر الأحمر وغرب خليج عدن خلال الـ24 ساعة القادمة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز من المتوقع هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات غرب الجوف، صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ريمة وذمار.



ومن المحتمل هبوب رياح نشطة إلى قوية جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن تصل أقصى سرعة لها إلى 28 عقدة.



وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي في إب 4 ملم، كما هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة خارج المحطات على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء وذمار.



ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول.



كما نبه مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.