المؤتمرنت -

القوات المسلحة تستهدف مطار بن غوريون

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار "بن غوريون" في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين2".



وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن العملية التي نفذتها القوة الصاروخية حققت هدفها بنجاح.



وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة تواصل لليوم الخامس على التوالي التصدي الفاعل للعدوان الأمريكي على يمن الإيمان والحكمة، والذي استهدف خلال الساعات الماضية المنشآت والأعيان المدنية في العاصمة صنعاء وفي عدد من المحافظات الأخرى.



وأضاف" ونتيجة لذلك صعدت القوات المسلحة من عمليات استهداف القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر ومنها حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان" والقطع الحربية التابعة لها، وتم تنفيذ هذه العملية من قبل القوة الصاروخية والقوات البحرية وسلاح الجو المسير وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح".



وجددت القوات المسلحة التأكيد على أن العدو الأمريكي سيفشل في منع اليمن من استهداف العدو الإسرائيلي رداً على مجازره بحق إخواننا في غزة، وأن تكثيف الطلعات الجوية وشن المزيد من الغارات لن يُثني اليمن واليمنيين عن تأدية واجبهم الديني والأخلاقي تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم.



كما أكدت أنها مستمرة في منع الملاحة الإسرائيلية وفي إسناد الأشقاء في غزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.