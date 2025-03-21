الأحد, 23-مارس-2025 الساعة: 07:15 م - آخر تحديث: 04:30 ص (30: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
عبدالعزيز عبدالغني.. الأستاذ النبيل والإنسان البسيط
جابر عبدالله غالب الوهباني*
حرب اليمن والقصة الحقيقية لهروب الرئيس عبدربه منصور هادي الى السعودية
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
البروفيسور بن حبتور... الحقيقة في زمن الضباب
عبدالقادر بجاش الحيدري
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ذكرى الاستقلال.. وكسر معادلات الطغيان
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - أفاد المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار متفرقة وخفيفة على المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية، خلال الـ24 ساعة المقبلة

الطقس في اليمن: احذروا الساعات المقبلة

المؤتمرنت -
الطقس في اليمن: احذروا الساعات المقبلة
أفاد المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار متفرقة وخفيفة على المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية، خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وتوقع المركز في نشرته الجوية، أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً والفرصة مهيأة لهطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار وريمة، وهطول أمطار خفيفة على أجزاء من محافظات إب، تعز، وغرب الجوف ومأرب وذلك خلال فترتي الظهيرة والمساء.

ومن المتوقع أيضاً تشكل الضباب أو الشابورة المائية على أجزاء من منحدرات المرتفعات الجبلية الغربية لمحافظات صعدة، حجة، المحويت، ريمة أثناء الليل والصباح الباكر.

وحسب المركز قد تكون الأجواء غائمة جزئياً مع احتمال هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من الساحل الغربي والمناطق الداخلية المحاذية له، والرياح نشطة إلى قوية على البحر الأحمر ومدخل باب المندب تصل أقصى سرعة لها إلى 25 عقدة.

وفي المناطق الصحراوية من المحتمل أن تكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً ومغبره نسبياَ والرياح معتدلة إلى نشطة نهاراً مثيرة للأتربة والرمال.

ونبه المركز من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والضباب أو الشابورة المائية، ومن اضطراب البحر وارتفاع الموج في البحر الأحمر ومدخل باب المندب.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: فوز ويلز ومقدونيا والتشيك والنرويج
رياضة: التعادل يحسم قمة السودان والسنغال
عربي ودولي: 7 شهداء و40 جريحاً في لبنان
محافظات: ضبط مبيدات محظورة في ذمار
عربي ودولي: الاحتلال يصعّد عدوانه على طولكرم
علوم وتقنية: لماذا تتفاقم هذه الأمراض في الربيع؟
فنون ومنوعات: محمد رمضان يوجه نصيحة للشباب
مجتمع مدني: كيف تحسّن قدرتك على تذكر الأسماء؟
فنون ومنوعات: منطقة تدفع أموال لمن ينتقل للعيش فيها
أخبار: عبدالعزيز عبدالغني.. الأستاذ النبيل والإنسان البسيط
أخبار: إحالة 250 ملف تهريب إلى النيابة العامة
أخبار: بن حبتور: فلسطين قضية كل أحرار العالم
أخبار: أبو شمالة: اليمن هو الأنموذج الحي للأمة
عربي ودولي: أوكرانيا تدمر 100 مسيرة روسية
عربي ودولي: 634 شهيداً و1172 مصاباً في غزة
أخبار: صنعاء.. صرف مرتبات فبراير لموظفي الدولة
أخبار: تحذير من أمطار غزيرة واضطراب البحر
رياضة: إنجلترا تتجاوز عقبة ألبانيا بثنائية
أخبار: صنعاء تقصف مجدداً مطار "بن غوريون"
عربي ودولي: 80 % من مستشفيات غزة خارج الخدمة
علوم وتقنية: مفتاح سري لصحة القلب والذاكرة
فنون ومنوعات: وفاة مخرج مسلسل “وادي الذئاب”
عربي ودولي: 605 شهداء حصيلة الغارات على غزة
رياضة: فينيسيوس يهدي البرازيل "الفوز القاتل"
اقتصاد: مركزي صنعاء يحذّر مرتزقة العدوان
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025