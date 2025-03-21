المؤتمرنت -

الطقس في اليمن: احذروا الساعات المقبلة

أفاد المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار متفرقة وخفيفة على المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية، خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وتوقع المركز في نشرته الجوية، أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً والفرصة مهيأة لهطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار وريمة، وهطول أمطار خفيفة على أجزاء من محافظات إب، تعز، وغرب الجوف ومأرب وذلك خلال فترتي الظهيرة والمساء.



ومن المتوقع أيضاً تشكل الضباب أو الشابورة المائية على أجزاء من منحدرات المرتفعات الجبلية الغربية لمحافظات صعدة، حجة، المحويت، ريمة أثناء الليل والصباح الباكر.



وحسب المركز قد تكون الأجواء غائمة جزئياً مع احتمال هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من الساحل الغربي والمناطق الداخلية المحاذية له، والرياح نشطة إلى قوية على البحر الأحمر ومدخل باب المندب تصل أقصى سرعة لها إلى 25 عقدة.



وفي المناطق الصحراوية من المحتمل أن تكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً ومغبره نسبياَ والرياح معتدلة إلى نشطة نهاراً مثيرة للأتربة والرمال.



ونبه المركز من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والضباب أو الشابورة المائية، ومن اضطراب البحر وارتفاع الموج في البحر الأحمر ومدخل باب المندب.