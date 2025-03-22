المؤتمرنت -

وصول شخصيات سياسية دولية إلى صنعاء

وصل إلى مطار صنعاء الدولي، اليوم، عضوا البرلمان الأوروبي السابقين ميك والاس وكلير، ورئيس مركز دراسات القدس في ماليزيا امينو رشيدي للمشاركة في المؤتمر الثالث "فلسطين قضية الأمة المركزية"، الذي يبدأ أعماله غداً السبت في العاصمة صنعاء.



وعبر عضوا البرلمان الأوروبي السابقين ورئيس مركز دراسات القدس، عن تقديرهم لليمن قيادة وحكومة وشعباً، لاستضافة المؤتمر الدولي "فلسطين قضية الأمة المركزية"، للتعريف بمظلومية الشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة والاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف المقدسات الإسلامية في القدس.



وأشادوا بالموقف اليمني المناصر للشعب والقضية الفلسطينية واستمرار إسناد المقاومة في غزة، داعين إلى توحيد المواقف المناهضة للمخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أرضهم وبلادهم.



وأعربوا عن الأمل في اضطلاع المجتمع الدولي بدوره وتحمل مسؤولياته إزاء الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.