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المؤتمر نت - "الضربة الثالثة".. صنعاء تكشف تفاصيل عمليتين عسكريتين

صنعاء تقصف مجدداً مطار "بن غوريون"

المؤتمرنت -
صنعاء تقصف مجدداً مطار "بن غوريون"
استهدفت القوات المسلحة اليمنية مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين2"، نصرة للشعب الفلسطيني وإسناداً لمقاومته الباسلة.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن العملية التي نفذتها القوة الصاروخية حققت هدفها بنجاح، وتعد العملية الثالثة خلال 48 ساعة.

ونبهت القوات المسلحة اليمنية كافة شركات الطيران بأنَّ ما يسمى بمطار بن غوريون أصبح غير آمن لحركة الملاحة الجوية، وسيستمر كذلك حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

وأشارت إلى أنه ولليوم السادس على التوالي وفي إطار التصدي للعدوان الأمريكي على بلدنا نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية استهدفت عدداً من القطع الحربية التابعة لحاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان" وذلك بعدد من الطائرات المسيرة.

ولفت البيان إلى أن العدو الأمريكي شن خلال الساعات الماضية عدداً من الغارات على عدد من المحافظات في محاولة فاشلة لمنع اليمن من إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة.

وحيت القوات المسلحة الشعب الفلسطيني الصامد ومقاومته الباسلة في قطاع غزة خطّ الدفاع الأول عن كافة البلدان والشعوب العربية والإسلامية، وتقف بإجلال أمام تضحياته وتقدر صبره وصموده أمام العدوان الوحشي.. مؤكدة أنها مستمرة في إسناده حتى وقف العدوان عليه ورفع الحصار عنه مهما كانت التداعيات ومهما كانت العواقب.








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