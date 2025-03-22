المؤتمرنت -

أبو شمالة: اليمن هو الأنموذج الحي للأمة

أكد ممثل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في اليمن معاذ أبو شمالة، على حق المقاومة المشروع في الدفاع عن شعبها وأرضها ومقدساتها في وجه الاحتلال.. معتبرا ذلك أمرًا لا يقبل النقاش وإن كل هذه الجرائم لن تقلب الحقائق وتبرئ الاحتلال من جرائمه.



وأوضح أبو شمالة في كلمته اليوم في المؤتمر الثالث "فلسطين قضية الأمة المركزية" أن العدوان الإجرامي على غزة وتجويع سكانها، هو شكل للحرب الصهيوني التي لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني في صموده والتفافه حول خيار المقاومة باعتباره السبيل الأنجح للتحرير واستعادة الحقوق الوطنية.



وأشار إلى أن استمرار هذه الجرائم يلقي بمسؤولية أخلاقية وسياسية على جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لوقف حرب الإبادة الجماعية في غزة.



وقال "الاتفاق الذي وقعته المقاومة في مايو 2024م، ثم اضطروا للعودة إليه والتوقيع عليه في يناير 2025م، ثم هم يحاولون الانقلاب عليه، لن يؤدي للنتيجة التي يريدها الأمريكي وهو إعلان المقاومة استسلامها، لذلك فخير للأمريكي والإسرائيلي العودة إلى رشدهم".



كما أكد أن حالة التوتر في المنطقة لن تفضي إلى كسر إرادة المقاومة للشعب الفلسطيني ولن تكسر إرادته الحرة.. مبينًا أن الموقف اليمني المشرف في نصرة الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه قولًا وعملًا بالرغم من العدوان الأمريكي على البلاد، موقف مقدر ومشكور وفيه رسالة للمتخاذلين أن الأمة قادرة على إحداث فارق مهم في مواجهة العدو الصهيوني.



وعد ممثل حركة حماس بصنعاء، اليمن الأنموذج الحي للأمة، معبرًا عن الشكر للقائمين على المؤتمر الذي يؤكد أن القضية الفلسطينية ستظل قضية الأمة المركزية، وأن العدو الصهيوني هو عدو الأمة جمعاء.