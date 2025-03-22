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المؤتمر نت - أكد عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، أن قضية فلسطين هي قضية جميع أحرار العالم

بن حبتور: فلسطين قضية كل أحرار العالم

المؤتمرنت -
بن حبتور: فلسطين قضية كل أحرار العالم
رحب عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، بضيوف اليمن الكرام من الوطن العربي وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والشمالية وتواجدهم في صنعاء للمشاركة في المؤتمر الثالث "فلسطين قضية الأمة المركزية".

وأكد بن حبتور أن قضية فلسطين هي قضية جميع أحرار العالم الذين جاء ممثلوهم والبعض منهم إلى صنعاء ليشاركوا الباحثين اليمنيين والاختصاصيين هذه التظاهرة العلمية الواسعة.

وقال" الجميع في اليمن بدءا من قائد الثورة ومرورا بجميع القيادات في مختلف المستويات وصولا إلى كل أحرار اليمن في عموم المحافظات، يرحبون بضيوفهم الأعزاء في عاصمة المقاومة صنعاء التي تعيش ومعها جميع محافظات اليمن العام العاشر من العدوان والحصار".

وأضاف " ما زال العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الذي فرض على شعبنا حربا ظالمة منذ شهر مارس 2015م، مستمرا حتى اللحظة بهمجيته وحصاره وطغيانه".

وأشار عضو السياسي الأعلى إلى أن الشعب اليمني استطاع برغم العدوان والحصار أن ينهض ويصنع الانتصار تلو الانتصار من أجل رفعة اليمن والأحرار في الوطن العربي بل وفي العالم أجمع.

وأفاد بأن الشعب اليمني يقوم بدوره المطلوب والمعتاد فيما يخص القضية الفلسطينية بمساهمته في الدفاع عن قطاع غزة وأهله الذين يموتون يوميا بالمئات دون أي ذنب سوى تمسكهم بأرضهم ودفاعهم عن أنفسهم وحقهم في الحياة.

وأشاد الدكتور بن حبتور، بدور المجاهدين الذين يقاتلون ببسالة في كل شبر من أرض في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق واليمن وإيران.. موضحا أن محور المقاومة والجهاد نشأ وقام من أجل إفشال المشروع الأمريكي الصهيوني وخططهم لتصفية القضية الفلسطينية.

وبين أن هذا المحور الشجاع الصامد وإن تعرض لبعض الانتكاسات ما زال يتمسك وبقوة بنصرة القضية الفلسطينية وإسناد أبناء الشعب الفلسطيني ومقاومته الحرة الباسلة بكل ما أوتي من قوة وإمكانات.

وعبر عن الشكر لكل من قدم وساهم في هذا المؤتمر سواء بالكلمة أو الرأي أو البحث العلمي ليكون المؤتمر عند مستوى المهام الكبيرة الملقاة على عاتقه.

وجدد الدكتور بن حبتور في ختام كلمته الشكر لجميع المشاركين في المؤتمر من داخل وخارج اليمن واللجنة الاشرافية واللجنة العلمية على التحضير للمؤتمر وإنجاز وثائقه العلمية وكل الباحثين المشاركين في المؤتمر.








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