المؤتمرنت -

الجمارك تحيل 250 ملف تهريب إلى النيابة

في إطار النجاحات المستمرة التي تحققها مصلحة الجمارك في مجال مكافحة تهريب المخدرات والحد منها على مستوى المكاتب والمراكز الجمركية، كشف رئيس المصلحة المهندس عادل مرغم عن إحالة المصلحة خلال الآونة الأخيرة أكثر من 250 ملف تهريب متنوعة إلى النيابة العامة.



ووصف مرغم ذلك بـ"النقلة النوعية" في مجال مكافحة تهريب تلك الآفة، مؤكداً أنه ولأول مرة تصل فيها عدد القضايا من هذا النوع الى هذا المستوى.



وأشار المهندس مرغم إلى تحقيق مصلحة الجمارك قفزة نوعية في مجال مكافحة تهريب المخدرات والحد منها، كاشفاً عن تمكن المصلحة من ضبط وإحباط محاولات تهريب المخدرات بكميات كبيرة إلى العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية الحرة.



ولفت رئيس المصلحة إلى أن من أبرز الضبطيات التي تمت عملية الـ19 من رمضان التي تم خلالها ضبط 207 كيلو جرامات بمركز نهم الجمركي، وإحباط محاولة تهريب مليون و650 ألف حبة من المخدرات في مركز عفار الجمركي بمحافظة البيضاء بتاريخ 22 أكتوبر 2024م إضافة إلى إحباط محاولة تهريب 18 ألفا و45 حبة مخدرة في مركز الراهدة الجمركي بتعز في ديسمبر الماضي، الأمر الذي يجسد الدور الفاعل للجمارك باعتبارها خط الدفاع الأول عن الوطن والمواطن.



وأكد مرغم أن المصلحة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، ولن تألوا جهدا في إحباط كافة المحاولات الهادفة إلى إغراق البلد بالمخدرات والسلع المهربة.. لافتا إلى أن المصلحة تضع في صدارة أولوياتها وخططها تسخير الجهود والامكانيات للحد من ظاهرة التهريب.



وبين أن المصلحة حققت نقلة في عدد ملفات التهريب المحالة إلى النيابة العامة، والتي فاقت 250 ملفا، وهي المرة الأولى التي تصل فيها عدد القضايا إلى هذا المستوى.



وأكد مرغم أن المصلحة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ستشكل سياجاً منيعاً لحماية الوطن والمواطن من مختلف أشكال التهريب وإحباط مخططات الأعداء التي تستهدف المجتمع وأمن واستقرار الوطن.. مشيدا بالجهود والحس الوطني لرجال الجمارك والأمن والمخابرات لإفشال عمليات التهريب.

