المؤتمرنت -

الامين العام المساعد يواسي آل شرفه

بعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام ، الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الاستاذ / عدلي عبدالله زين احمد شرفه، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها الى والد الفقيد عبدالله زين احمد شرفه، والى شقيق الفقيد عرفات عبدالله زين شرفه ، وإخوانه، وافراد الاسرة، وكافة آل شرفه، بمديرية دمت محافظة الضالع، عبر الشيخ جابر الوهباني باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن خالص العزاء وصادق المواساة بهذا المصاب الجلل.



سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



“إنا لله وإنا اليه راجعون"