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أخبار
المؤتمر نت - دعت وزارة الصحة والبيئة جميع المستشفيات الحكومية والخاصة، لاستقبال كافة الجرحى نتيجة الغارات الأمريكية

الصحة تدعو المستشفيات لاستقبال جرحى الغارات الأمريكية

المؤتمرنت -
الصحة تدعو المستشفيات لاستقبال جرحى الغارات الأمريكية
دعت وزارة الصحة والبيئة جميع المستشفيات الحكومية والخاصة، لاستقبال كافة الجرحى نتيجة الغارات الأمريكية على الوطن وعمل الإجراءات اللازمة لها.

وذكرت الوزارة في بيان، أنها تابعت ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من رفض بعض المستشفيات الخاصة استقبال الجرحى والمصابين جراء العدوان الأمريكي الذي استهدف أمس مبنى في حي سكني في منطقة عصر بمديرية معين بالعاصمة صنعاء.

وأوضحت أنه بناء على ذلك تم تكليف لجنة للنزول وبشكل عاجل للتحقيق في ما تم تداوله وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على نتائج التحقيق.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنها تقوم بمتابعة كافة الحالات والتأكد من تلقيها كافة الإجراءات الطبية اللازمة في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة.

وشددت على جميع المستشفيات استقبال الجرحى وعمل الإجراءات اللازمة لهم، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من يخالف ذلك فتقديم الإسعافات الأولية لهم واجب وطني وأخلاقي وإنساني لا يقبل المساومة أو التأخير.








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