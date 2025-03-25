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أخبار
المؤتمر نت - علنت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء اليوم، عن بدء صرف إعاشة أبناء الشهداء والمفقودين وزوجات الشهداء والمفقودين لشهر مارس

بدء صرف الإعاشة لأبناء الشهداء والمفقودين

المؤتمرنت -
بدء صرف الإعاشة لأبناء الشهداء والمفقودين
أعلنت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء اليوم، عن بدء صرف إعاشة أبناء الشهداء والمفقودين وزوجات الشهداء والمفقودين لشهر مارس 2025م بإجمالي مليار و485 مليون ريال.

وأكدت الهيئة في بيان, أن عملية الصرف شملت أبناء الشهداء والمفقودين لعدد 58 ألف أبن وأبنة، بإجمالي مليار و155 مليون ريال، بالإضافة إلى زوجات الشهداء والمفقودين بإجمالي 330 مليون ريال، عبر خدمة الحوالات السريعة في جميع المحافظات.

وأشار البيان إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار المشاريع الشهرية التي تنفذها الهيئة، حيث تم خلال الثلاثة الأشهر الماضية من العام الجاري صرف أربعة مليارات و444مليون ريال ضمن هذا المشروع.

ولفت إلى أن الهيئة دشنت خلال الأيام الأولى من شهر رمضان مشروع الكسوة العيدية لأبناء الشهداء والمفقودين في عموم المحافظات بإجمالي مليار و400 مليون ريال.








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