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أخبار
المؤتمر نت - أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عمليات عسكرية استهدفت مطار "بن غوريون" في منطقة يافا المحتلة، وحاملة الطائرات الأمريكية "ترومان"

استهداف مطار "بن غوريون" وحاملة الطائرات "ترومان"

المؤتمرنت -
استهداف مطار "بن غوريون" وحاملة الطائرات "ترومان"
أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عمليات عسكرية استهدفت مطار "بن غوريون" في منطقة يافا المحتلة، وحاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" وقطع حربية معادية، بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن القوة الصاروخية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، بصاروخين باليستيّين أحدهما "ذو الفقار" والآخر "فلسطين 2 " الفرط صوتي.. مبينة أن هذه العملية التي تأتي نصرة للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، حققت هدفها بنجاح.

وأشارت إلى أنه ورداً على العدوان الأمريكي على بلدنا وارتكابه المجازر بحق المدنيين في صنعاء وصعدة، استهدفت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير عدداً من القطعِ الحربية المعادية في البحر الأحمر بالإضافة إلى حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة في اشتباك هو الثاني خلال ٢٤ ساعة.

وأكدت أن هذا الاشتباك استمر لعدة ساعات وتم خلاله إفشال هجوم جوي كان العدو يحضر لتنفيذه ضدَّ بلدنا.

وأهابت القوات المسلحة اليمنية بكافة الأحرار من أبناء الأمة إلى تأدية واجباتهم الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم.. مؤكدة أنَّها بعون الله مستمرة في منع الملاحة الإسرائيلية واستهداف عمق الكيان المحتل حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.








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