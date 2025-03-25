المؤتمرنت -

الخدمة المدنية تعلن إجازة عيد الفطر

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط أن إجازة عيد الفطر المبارك تبدأ يوم السبت ٢٩ رمضان ١٤٤٦ه الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٥م.



وأوضحت وزارة الخدمة المدنية في بيان، أن إجازة عيد الفطر تنتهي يوم الأربعاء ٤ شوال ١٤٤٦ الموافق ٢ أبريل ٢٠٢٥م، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم السبت ٧ شوال ١٤٤٦ه الموافق ٥ ابريل ٢٠٢٥م، إستنادا إلى القانون رقم (٢) لسنة ٢٠٠٠ م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية.



وبهذه المناسبة رفعت وزارتا الخدمة المدنية والتطوير الإداري والإعلام، أحر التهاني وأطيب التبريكات لقائد الثورة ورئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى ورئيس وأعضاء حكومة التغيير والبناء وكافة أبناء الشعب اليمني وأبطال القوات المسلحة والأمن المرابطين بمواقع الشرف والبطولة والتضحية والفداء.