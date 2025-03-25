المؤتمرنت -

الغبار عائد إلى الأجواء.. وتحذير من الأمطار السيول

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، وتأثر عدة محافظات بموجة غبار واسع الانتشار قادمة من وسط وشرق شبه الجزيرة العربية خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة قد تصل حد الغزارة على أجزاء من محافظات ذمار، ريمة، إب، عمران، حجة، المحويت وغرب صنعاء.



ومن المتوقع كذلك هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من محافظات لحج، تعز، الضالع، البيضاء، غرب صعدة وشرق الحديدة.



وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: عمران-قاع البون: 14.6ملم، عمران: 12.2، إب-السدة: 8.8، ذمار: 3.0، صنعاء-حدة: 1.5، ذمار- رصابة: 1.0، صنعاء- جحانة: 0.6ملم.



كما هطلت أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية خارج محطات الرصد.



وحسب المركز تأثرت المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية من بلادنا خلال الـ24 ساعة الماضية بموجة غبار واسع الانتشار قادمة من وسط وشرق شبه الجزيرة العربية وامتدت إلى أجزاء من المرتفعات الجبلية مما أدى الى تدني الرؤية الأفقية حيث وصلت في عتق 1 كم، سيئون 4 كم، وصنعاء 7 كم.



وأشار إلى أنه من خلال تحليل خرائط الطقس المختلفة ومخرجات النماذج العددية يتوقع استمرار تأثير موجة الغبار على المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية خلال الساعات القادمة وتمتد إلى المرتفعات الجبلية وقد يصل تأثيرها إلى المناطق الساحلية.



وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن العواصف الرعدية.



ونبه إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من التدني في مدى الرؤية الأفقية وعدم التعرض المباشر للغبار.