المؤتمرنت -

الأمين العام يطمئن على صحة محمد بشير

أجرى الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي أحمد علي محسن اتصالاً هاتفياً بالشيخ محمد محمد بشير عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، رئيس فرع الموتمر بمحافظة صنعاء، اطمأن خلاله على صحته بعد إجرائه عملية جراحية في أحد مستشفيات الأردن.



وقد نقل الأمين العام لرئيس فرع المؤتمر بصنعاء محمد بشير، تحيات رئيس المؤتمر الأخ صادق بن أمين ابوراس وقيادات المؤتمر، وتمنياتهم له بسرعة الشفاء والعودة إلى الوطن.



من جانبه عبر رئيس فرع المؤتمر بصنعاء محمد بشير عن شكره وتقديره لرئيس المؤتمر صادق بن أمين أبو راس، والأمين العام غازي أحمد علي وكافة قيادات المؤتمر, مؤكداً ان صحته في تحسن ولله الحمد.