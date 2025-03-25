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المؤتمر نت - التقى عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، رؤساء الوفود والناشطين السياسيين المشاركين في المؤتمر الثالث "فلسطين قضية الأمة المركزية

بن حبتور يلتقي رؤساء الوفود العربية والأجنبية

المؤتمرنت -
بن حبتور يلتقي رؤساء الوفود العربية والأجنبية
التقى عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، رؤساء الوفود والناشطين السياسيين المشاركين في المؤتمر الثالث "فلسطين قضية الأمة المركزية"، الذي اختتم أعماله اليوم بصنعاء بمشاركة عربية ودولية واسعة.

وجدد الدكتور بن حبتور في مستهل اللقاء الترحيب بضيوف اليمن وتواجدهم في عاصمة المقاومة والشموخ صنعاء.. معبرا عن الشكر لجميع الذين تجشموا مشقة الوصول إلى صنعاء في ظل ظرف العدوان والحصار الذي يعيشه الشعب اليمني للسنة العاشرة بالتزامن مع عدوان أمريكي جديد.

وأكد أن الشعب اليمني قيادة وحكومة وشعبا ماضون بكل ما أوتوا من قوة وإمكانات من أجل مواصلة نصرة وإسناد إخوانهم في قطاع غزة ومقاومتهم الباسلة، الذين يتعرضون لأبشع أنواع الإجرام وحرب التطهير العرقي على مرأى ومسمع العالم أجمع.

واستعرض عضو المجلس السياسي الأعلى، الأوضاع على المستوى الوطني والتداعيات الناجمة عن استمرار العدوان والحصار على مختلف مقومات الحياة للشعب اليمني وعلى مسارات الاقتصاد والتنمية والاستثمار.

وأوضح أن جزءً من أراضي الجمهورية اليمنية ما تزال تحت الاحتلال السعودي والإماراتي.. لافتًا إلى الوضع المأساوي والكارثي الذي تعيشه المحافظات والمناطق والجزر المحتلة جراء سياسات العدوان وممارسات ميليشياته من العملاء والمرتزقة.

وجددّ الدكتور بن حبتور، التأكيد على أن صنعاء ما تزال تحرص كل الحرص على تحقيق السلام العادل المشرف للشعب اليمني، الذي يحفظ لليمن أمنه واستقراره واستقلاله ووحدته وسيادته وسلامة أراضيه.

وأفاد بأن الضغوطات التي مارستها الولايات المتحدة وتدخلها المباشر في مجريات التفاوض خلال الفترة الماضية كان من ضمن الأسباب الرئيسية لمنع الوصول إلى اتفاق مع المعتدي السعودي.. مشيدًا بالدور الكبير الواقع على عاتق الأحرار والناشطين السياسيين في المنطقة والعالم في مواصلة جهودهم الإنسانية والأخلاقية المباركة في نصرة الشعب الفلسطيني وعدم الاستسلام لأي ضغوط تمارس عليهم.

ولفت إلى أن نصرة المظلومين والدفاع عنهم وحقهم في الاستقلال والحرية والعيش الكريم من أسمى الأعمال الإنسانية وأكثرها نبلًا.. مبينا أن اليمن وفلسطين ودول محور المقاومة ينظرون بكل فخر واعتزاز وتقدير لدور جميع الناشطين الأحرار الذين يقدّمون اليوم الموقف المشرف في عالم يكسوه السواد والقسوة.

وتطرق عضو السياسي الأعلى بهذا الشأن إلى التضحيات الجسيمة التي اجترحها محور المقاومة وما يزال حتى اللحظة وهو يؤدي واجبه الإنساني والأخلاقي والديني في إسناد معركة "طوفان الأقصى" وأبناء غزة والفصائل الفلسطينية الحرة الأبية ومجاهديها الأبطال.

وتحدث رؤساء الوفود خلال اللقاء يتقدمهم رئيس الوزراء العراقي الأسبق عادل عبدالمهدي، معبرين عن امتنانهم لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لاقوها منذ أن وطأت أقدامهم مطار صنعاء الدولي.

وباركوا انعقاد المؤتمر الثالث الذي أضحى تظاهرة علمية سنوية تحظى بمتابعة الأحرار حول العالم وتقديرهم وامتنانهم لمبادرة اليمن في تنظيم هذه المؤتمرات المناصرة والمساندة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وأشادوا بالموقف الكبير والمشرف لليمن قيادة وحكومة وشعبًا وجيشًا في نصرة القضية الفلسطينية ودعم أبناء غزة الذين يواجهون عدوانًا وحربا ظالمة لأكثر من سنة.. لافتين إلى أن موقف اليمن مشرف على كافة المستويات ومحل فخر واعتزاز جميع أحرار العالم.








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