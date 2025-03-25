المؤتمرنت -

الأمين العام يعزي الشيخ علي محمد قهبش

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ علي محمد جبران قهبش، عضو قيادة فرع المؤتمر بمديرية بكيل المير، عضو المجلس المحلي لمحافظة حجة، وإخوانه، في وفاة والدهم الشيخ محمد جبران قهبش، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



مشيداً بمناقب الفقيد الوطنية وإسهاماته الاجتماعية في الإصلاح بين الناس وحل مشاكلهم وقضاياهم، ومعبِّراً باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة لأبناء الفقيد وأسرته وكافة آل قهبش بمديرية بكيل المير محافظة حجة في هذا المصاب.



وابتهل أمين عام المؤتمر إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون ".