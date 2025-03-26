الأربعاء, 26-مارس-2025 الساعة: 03:09 ص - آخر تحديث: 03:08 ص (08: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
عبدالعزيز عبدالغني.. الأستاذ النبيل والإنسان البسيط
جابر عبدالله غالب الوهباني*
حرب اليمن والقصة الحقيقية لهروب الرئيس عبدربه منصور هادي الى السعودية
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
البروفيسور بن حبتور... الحقيقة في زمن الضباب
عبدالقادر بجاش الحيدري
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ذكرى الاستقلال.. وكسر معادلات الطغيان
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - بدء صرف نصف معاش يناير في صنعاء

بدء صرف نصف معاش في صنعاء

المؤتمرنت -
بدء صرف نصف معاش في صنعاء
بدأت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، صرف النصف الثاني من معاش شهر يناير ٢٠٢١م للمتقاعدين المدنيين.

وأوضح رئيس الهيئة إبراهيم الحيفي، أن عملية الصرف هي الثالثة التي تنفذها الهيئة ضمن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وفقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 1446هـ، والتي تضمن صرف المعاشات التقاعدية بانتظام بحيث يتم تنفيذ 12 عملية صرف للمعاشات سنويا.

وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت ثمرة جهود وتنسيق مستمر مع وزيري المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري، لضمان استمرارية صرف المعاشات التقاعدية بانتظام، في إطار برنامج حكومة التغيير والبناء التي تولي اهتماماً خاصاً بشريحة المتقاعدين تقديراً لعطائهم وخدمتهم الطويلة للوطن.

ودعا رئيس هيئة التأمينات والمعاشات المتقاعدين ووكلاء المستفيدين إلى التوجه لمكاتب البريد مصطحبين الوثائق الخاصة لتسهيل استلام المعاش.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: بن حبتور يلتقي رؤساء الوفود العربية والأجنبية
أخبار: الأمين العام يطمئن على صحة محمد بشير
أخبار: الغبار عائد إلى الأجواء.. وتحذير من السيول
أخبار: استهداف مطار "بن غوريون" وحاملة الطائرات "ترومان"
أخبار: بدء صرف الإعاشة لأبناء الشهداء والمفقودين
أخبار: عامر يلتقي ممثلي شؤون اللاجئين والهجرة
أخبار: إصابات بغارات عدوانية جديدة على صعدة
أخبار: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة
أخبار: الصحة تدعو لاستقبال جرحى الغارات الأمريكية
أخبار: الأرصاد يحذر من طقس الساعات المقبلة
أخبار: سرايا القدس تقصف مستوطنات غلاف غزة
أخبار: صنعاء: تكريم موظفي مركز نهم الجمركي
عربي ودولي: الأونروا: غزة "أقرب إلى أزمة جوع حادة"
رياضة: المنتخبات المتأهلة لنصف نهائي دوري الأمم
علوم وتقنية: مُحبو السهر أكثر عرضة بالاكتئاب!
فنون ومنوعات: هل منعت مايا دياب من استضافة شيرين؟
مجتمع مدني: طفلك يعاني من ضعف السمع؟
عربي ودولي: الاحتلال يغتال قيادياً في حماس
أخبار: لبوزة يعزي بوفاة الشيخ أحمد العمري
أخبار: صنعاء تقصف يافا وتشتبك مع "ترومان"
أخبار: شهيد و13 جريحاً في العدوان على منطقة عصر
أخبار: الامين العام المساعد يواسي آل شرفه
علوم وتقنية: نظام غذائي يحسّن جودة نومك.. تعرف عليه
أخبار: غارتين على محيط مدينة صعدة
عربي ودولي: الاحتلال يواصل عدوانه على جنين
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025