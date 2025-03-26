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أخبار
المؤتمر نت - صنعاء تعلن صرف إكرامية بمناسبة يوم الصمود

صنعاء تعلن بدء صرف إكرامية

المؤتمرنت -
صنعاء تعلن بدء صرف إكرامية
أعلنت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء، عن بدء صرف إكرامية لأسر الشهداء المدنيين عبر خدمة الحوالات السريعة في جميع المحافظات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية بمناسبة الذكرى العاشرة ليوم الصمود الوطني.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن عدد أسر الشهداء المدنيين المستفيدة من هذه الإكرامية ألف و242 أسرة، بإجمالي 124 مليونا و200 ألف ريال، بواقع عشرة آلاف ريال لكل أسرة.

واشار البيان إلى أن هذه الإكرامية شملت أسر الشهداء المدنيين الذين تم استكمال واستيفاء وثائقهم المطلوبة في إطار مشروع المسح الميداني الذي نفذته الهيئة خلال الفترة الماضية واستهدف الشهداء الذين استشهدوا نتيجة الاستهداف المباشر للعدوان السعودي الإماراتي والإسرائيلي الأمريكي، والذي طال المنازل والطرقات والمدارس والمستشفيات والأسواق.

ودعت الهيئة جميع أسر الشهداء المدنيين الذين لم تشملهم الإكرامية إلى سرعة تجهيز الوثائق المطلوبة لمشروع المسح الميداني، وتسليمها إلى مندوبي الهيئة في العزل والمديريات والمحافظات، مبينة أنه سيتم صرف الإكرامية بأثر رجعي للأسر التي ستستكمل الوثائق المطلوبة وتعبئة ملفات المسح الميداني في أسرع وقت وذلك لضمان شمولهم في المشاريع الرعائية التي ستنفذها الهيئة في الفترة المقبلة.

وجددت هيئة رعاية الشهداء، تأكيدها على أن رعاية أسر الشهداء المدنيين تعتبر من الأولويات الأساسية لديها، حيث تُعدّ هذه الشريحة جزءًا من شهداء المظلومية التي تعرض لها الشعب اليمني الصامد.








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