الأربعاء, 26-مارس-2025 الساعة: 06:26 ص - آخر تحديث: 05:04 ص (04: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الذكرى العاشرة للعدوان.. والإسناد اليمني لغزة
قاسم محمد لبوزة*
اليمن قَلَبَ الموازين ويغيّر المعادلات
غازي أحمد علي محسن*
عبدالعزيز عبدالغني.. الأستاذ النبيل والإنسان البسيط
جابر عبدالله غالب الوهباني*
حرب اليمن والقصة الحقيقية لهروب الرئيس عبدربه منصور هادي الى السعودية
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
البروفيسور بن حبتور... الحقيقة في زمن الضباب
عبدالقادر بجاش الحيدري
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان"

صنعاء تقصف حاملة الطائرات الأمريكية ويافا المحتلة

المؤتمرنت -
صنعاء تقصف حاملة الطائرات الأمريكية ويافا المحتلة
أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" رداً على العدوان الأمريكي على اليمن وفي الذكرى العاشرة ليوم الصمود الوطني السادس والعشرين من مارس، وفي إطار مواجهة التصعيد بالتصعيد.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية نفذت خلال الساعات الماضية عملية عسكرية مشتركة استهدفت من خلالها القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" التي ينطلق منها العدوان على بلدنا.

وقالت" استمرت المواجهة والاشتباك لعدة ساعات فيما تستمر القوات المسلحة حتى ساعة إعلان هذا البيان في التصدي الفاعل للعدوان والتعامل المسؤول مع مختلف التطورات والمستجدات ضمن منطقة العمليات".

وأشارت إلى أنه وانتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني في غزة، واستمرارا في إسناده ودعمه، استهدف سلاح الجو المسير في وقت سابق أهدافاً عسكريةً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقة يافا المحتلة وذلك بعدد من الطائرات المسيرة وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله.
وأكدت القوات المسلحة الاستمرار في التصدي للعدوان الأمريكي ومواجهة التصعيد بالتصعيد.

كما أكدت الاستمرار في منع الملاحة الإسرائيلية في منطقة العمليات المعلن عنها سابقاً، وتنفيذ العمليات ضد العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.

ودعت القوات المسلحة كلِّ الأحرار من أبناء الأمة إلى التحرك لوقف الإبادة الجماعية بحقِّ الأشقاء في قطاع غزة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: الذكرى العاشرة للعدوان.. والإسناد اليمني لغزة
أخبار: الأمين العام يعزي الشيخ علي محمد قهبش
أخبار: بن حبتور يلتقي رؤساء الوفود العربية والأجنبية
أخبار: الأمين العام يطمئن على صحة محمد بشير
أخبار: الغبار عائد إلى الأجواء.. وتحذير من السيول
أخبار: استهداف مطار "بن غوريون" وحاملة الطائرات "ترومان"
أخبار: بدء صرف الإعاشة لأبناء الشهداء والمفقودين
أخبار: عامر يلتقي ممثلي شؤون اللاجئين والهجرة
أخبار: إصابات بغارات عدوانية جديدة على صعدة
أخبار: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة
أخبار: الصحة تدعو لاستقبال جرحى الغارات الأمريكية
أخبار: الأرصاد يحذر من طقس الساعات المقبلة
أخبار: سرايا القدس تقصف مستوطنات غلاف غزة
أخبار: صنعاء: تكريم موظفي مركز نهم الجمركي
عربي ودولي: الأونروا: غزة "أقرب إلى أزمة جوع حادة"
رياضة: المنتخبات المتأهلة لنصف نهائي دوري الأمم
علوم وتقنية: مُحبو السهر أكثر عرضة بالاكتئاب!
فنون ومنوعات: هل منعت مايا دياب من استضافة شيرين؟
مجتمع مدني: طفلك يعاني من ضعف السمع؟
عربي ودولي: الاحتلال يغتال قيادياً في حماس
أخبار: لبوزة يعزي بوفاة الشيخ أحمد العمري
أخبار: صنعاء تقصف يافا وتشتبك مع "ترومان"
أخبار: شهيد و13 جريحاً في العدوان على منطقة عصر
أخبار: الامين العام المساعد يواسي آل شرفه
علوم وتقنية: نظام غذائي يحسّن جودة نومك.. تعرف عليه
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025