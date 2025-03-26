المؤتمرنت -

صنعاء تقصف حاملة الطائرات الأمريكية ويافا المحتلة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" رداً على العدوان الأمريكي على اليمن وفي الذكرى العاشرة ليوم الصمود الوطني السادس والعشرين من مارس، وفي إطار مواجهة التصعيد بالتصعيد.



وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية نفذت خلال الساعات الماضية عملية عسكرية مشتركة استهدفت من خلالها القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" التي ينطلق منها العدوان على بلدنا.



وقالت" استمرت المواجهة والاشتباك لعدة ساعات فيما تستمر القوات المسلحة حتى ساعة إعلان هذا البيان في التصدي الفاعل للعدوان والتعامل المسؤول مع مختلف التطورات والمستجدات ضمن منطقة العمليات".



وأشارت إلى أنه وانتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني في غزة، واستمرارا في إسناده ودعمه، استهدف سلاح الجو المسير في وقت سابق أهدافاً عسكريةً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقة يافا المحتلة وذلك بعدد من الطائرات المسيرة وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله.

وأكدت القوات المسلحة الاستمرار في التصدي للعدوان الأمريكي ومواجهة التصعيد بالتصعيد.



كما أكدت الاستمرار في منع الملاحة الإسرائيلية في منطقة العمليات المعلن عنها سابقاً، وتنفيذ العمليات ضد العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.



ودعت القوات المسلحة كلِّ الأحرار من أبناء الأمة إلى التحرك لوقف الإبادة الجماعية بحقِّ الأشقاء في قطاع غزة.