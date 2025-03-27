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المؤتمر نت - أكد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن قطاع غزة لا يتوفر فيه الطعام والمياه والأدوية منذ بداية شهر مارس

الأونروا: غزة بلا طعام وماء وأدوية منذ 2 مارس

المؤتمرنت -
الأونروا: غزة بلا طعام وماء وأدوية منذ 2 مارس
كشف مديرة الإعلام والتواصل في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، جولييت توما، ان قطاع غزة لا يتوفر فيه الطعام والمياه والأدوية منذ بداية شهر مارس، نتيجة إغلاق المعابر وتشديد الحصار.

وقالت توما خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، اليوم الخميس، إنه "منذ 2 مارس، لا طعام أو ماء أو أدوية أو إمدادات تجارية سُمِح بدخولها إلى غزة، بسبب الحظر المستمر الذي تفرضه السلطات الصهيونية ".

وأشارت توما إلى أنه "هذه أطول فترة انقطاع منذ بدء الحرب الصهيونية ".

وشددت توما على أن "كل يوم بدون أي إمدادات، يعني أن الأطفال ينامون جائعين".

واستأنف العدو فجر 18 مارس الماضي، الإبادة بقطاع غزة متنصلة من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي تم إبرامه في 19 يناير تبعها إعلانه بدء عمليات برية بالقطاع، وكأنها تعيد الأمور إلى نقطة الصفر.








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