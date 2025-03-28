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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر اضطراب البحر نتيجة الرياح القوية، وأجواء باردة في 5 محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة

تحذير من أجواء باردة واضطراب البحر

المؤتمرنت -
تحذير من أجواء باردة واضطراب البحر
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر اضطراب البحر نتيجة الرياح القوية، وأجواء باردة في 5 محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأشار المركز في نشرته الجوية، إلى رياح نشطة إلى قوية جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن تتراوح سرعتها بين 12- 24 عقدة، مع هبات تصل إلى 35 عقدة.

ومن المتوقع أجواء باردة نسبياً إلى باردة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 3 - 8 درجات مئوية.

وبلغ أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم 5 في ذمار، 6.5 في صنعاء، 7 في عمران، 8 في البيضاء، 9 في السدةـ إب، 9.5 في صعدة.

وحسب المركز هطلت الأمطار خلال الـ24 ساعة الماضية، وبلغت كمياتها في إب: 1.2 ملم، حجة: 1.2، صنعاء: 0.9، تعز: 0.8ملم.

ونبه المركز مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

كما نبه المواطنين في المحافظات الخمس من الأجواء الباردة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين خلال الفترات المسائية والصباح الباكر.








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