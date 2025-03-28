المؤتمرنت -

40 غارة عدوانية على 6 محافظات يمنية

عاود العدوان الأمريكي اليوم، شن سلسلة غارات إجرامية على محافظات صنعاء وعمران وصعدة والجوف ومأرب والحديدة.



وأفاد مصدر أمني بأن العدوان الأمريكي استهدف بغارة منطقة القيادة بمديرية التحرير، وغارتين مطار صنعاء، وغارة منطقة صرف في مديرية بني حشيش بصنعاء.



وأشار المصدر إلى أن العدوان الأمريكي شن 19 غارة على مناطق اللبداء والعمشية وحباشة والعادي والعبلا والجبل الأسود في عمران، و7 غارات على مديريتي الصفراء وآل سالم بصعدة، و3 غارات على مديرية الحميدات في الجوف، و4 غارات على مديرية مجزر بمأرب، و3 غارات على مديرية اللحية في الحديدة.



وكان العدوان الأمريكي استهدف بـ21 غارة مديريات سنحان وبني حشيش وخولان بمحافظة صنعاء.

