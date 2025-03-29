المؤتمرنت -

عودة 7 صيادين إلى الصليف من سجون العدو السعودي

عاد إلى مركز الإنزال السمكي في الصليف بمحافظة الحديدة، 7 صيادين بعد 4 أشهر من الاختطاف والتعذيب في سجون العدو السعودي.



وخلال استقبالهم، عبر مدير المركز رامي فيصل، عن إدانة الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر لجميع الممارسات الإجرامية والانتهاكات المستمرة بحق الصيادين من قبل تحالف العدوان ومرتزقتهم.. محملا الأمم المتحدة ومنظماتها مسؤولية الجرائم التي يتعرض لها الصيادون اليمنيون.



وأكد الصيادون أنهم تعرضوا للاختطاف أثناء ممارستهم الصيد بالقرب من جزيرة كتامة، بعد يومين من دخولهم البحر، حيث تعرض محرك قاربهم لعطل أدى إلى توقفهم، مع موجة الرياح التي جرفتهم شمالاً، ليتم استدراجهم من قبل دورية تابعة للعدو السعودي واختطافهم تحت تهديد السلاح.



وأشاروا إلى أنه تم اقتيادهم إلى جزيرة فرسان بعد مصادرة الأسماك التي بحوزتهم، وتم التحقيق معهم واحتجازهم هناك لمدة عشرة أيام، ثم نقلوا إلى منطقة جيزان، حيث تم سجنهم لمدة أربعة أشهر تحت ظروف قاسية من التجويع والممارسات التعسفية من قبل سلطات العدوان السعودي.



ووجه الصيادون نداء للمجتمع الدولي لإدانة كافة الانتهاكات المستمرة بحق الصيادين اليمنيين.



وخلال الاستقبال سلم مدير مركز الإنزال بالصليف للصيادين مبالغ نقدية تنفيذاً لتوجيهات قيادة الهيئة، لمساعدتهم في العودة إلى منازلهم.