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أخبار
المؤتمر نت - تستعّد حدائق ومتنزهات أمانة العاصمة لاستقبال الزائرين من سكان العاصمة ومختلف المحافظات خلال إجازة عيد الفطر المبارك 1446هـ.

66 حديقة عامة لاستقبال زوار عيد الفطر بالعاصمة صنعاء

المؤتمرنت -
66 حديقة عامة لاستقبال زوار عيد الفطر بالعاصمة صنعاء
تستعّد حدائق ومتنزهات أمانة العاصمة لاستقبال الزائرين من سكان العاصمة ومختلف المحافظات خلال إجازة عيد الفطر المبارك 1446هـ.

وأكد مدير الإدارة العامة للحدائق بالأمانة سمير حمزة لوكالة سبأ، جاهزية 66 حديقة عامة في عموم المديريات لاستقبال آلاف الزوار خلال أيام العيد، مبيناً أن 500 موظف ما بين عمال ومشرفين ومهندسين وفنيين وأمنيين، مكلفين بتقديم الخدمات ورعاية الزوار.

وذكر أن الحدائق شهدت خلال الأسابيع الماضية أعمال تحسين وإنارة وتأهيل وتشجير وتوسعة للمساحات الخضراء وتوفير ألعاب مجانية، وكذا رفد حديقة الحيوان الواقعة بمنطقة شميلة بعدد من الحيوانات اليمنية الأصيلة.

وأشار حمزة، إلى تكثيف الجهود واستكمال الاستعدادات الفنية والخدمية في الحدائق والتنسيق مع الأجهزة المعنية والأمنية والمرور لتوفير الأجواء الملائمة لمرتادي الحدائق.

ودعا المواطنين للحفاظ على مرافق ونظافة الحدائق العامة والشكل الجمالي لها.. مؤكداً الحرص على الاستعداد والتهيئة الجيدة لإيجاد أجواء جميلة للمواطنين لقضاء إجازة العيد.








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