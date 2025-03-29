المؤتمرنت -

كشف بأسماء الحدائق العامة في العاصمة صنعاء

نشرت امانة العاصمة في تصريح لها اليوم دليل بأسماء واماكن 66 حديقة ومتنزه عام في انحاء العاصمة صنعاء.



وفيما يأتي قائمة بحدائق ومتنزهات الأمانة:

أولاً : الحدائق الكبيرة، وعددها 3 حدائق تتميز بوجود مدن الألعاب الترفيهية إلى جانب الألعاب المجانية والنوافير والشلالات المائية والمساحات الخضراء المتنوعة وهي:



1- حديقة السبعين أمام ميدان السبعين وتتبعها حديقة وروضة الرئيس الشهيد الصماد، وحديقة جزيرة الأمن المركزي.

2- حديقة الثورة جولة الساعة في الحصبة - شارع المطار.

3- حديقة الحيوان - شارع تعز مع تقاطع الأصبحي - جوار محطة الأصبحي.. وتمتاز بتنوع الحيوانات والطيور البرية والنادرة والمهددة بالانقراض، مما يجعلها وجهة مثالية للتعرف على التنوع البيولوجي في البلاد، وتضم أربعة أقسام رئيسية (الحيوانات المفترسة، الحيوانات الأليفة، الطيور الجارحة والداجنة، وقسم الزواحف).



ثانياً: الحدائق المتوسطة وحدائق الأحياء:



(حدائق متوسطة)

*حديقة برلين - مديرية آزال في نقم شارع برلين مدخل حارة السد الجنوبي.

*حديقة الصماد الصغرى- مديرية بني الحارث شارع الستين الشمالي في حي أبو لحوم.

*حديقة الصماد الكبرى- شارع المطار- جولة الصرخة.

*حديقة الحوار الوطني- مديرية السبعين شارع الأربعين شرق دار الرئاسة وتتبعها حديقة الخير.

*حديقة ٢٦سبتمبر – مديرية الصافية ( الزهراوي) وتتبعها حديقة الحمزة.

*حديقة الوحدة- مديرية الوحدة شارع الجزائر.



(حدائق الأحياء)

في مديرية السبعين :

*حديقة ١٤ أكتوبر/ شارع 14 أكتوبر

*حديقة السلام / بيت بوس شارع الأربعين

*حديقة النهدين بيت بوس جوار مدرسة طوكيو

*حديقة ٣٠ نوفمبر/ بيت بوس أمام مدخل سد كمران

*حديقة القادسية / شارع بينون حي القادسية

*حديقة الفاروق / دار سلم حي بيت عشية

*حديقة الأندلس / دار سلم جوار جامعة الأندلس

*حديقة محمد جمعان / الأصبحي خلف المسلخ المركزي

*حديقة ظفار / شارع الخمسين أمام شركة واي

*حديقة القيروان/ قرية حدة بيت قطران

*حديقة سالم قطن / شارع السلامي خلف محطة أسعد الكامل

*حديقة اليمامة / دار سلم جوار مدرسة اليمامة

*حديقة دار غلاب / حزيز مقابل بوابة معسكر السواد.

*حديقة الحثيلي / شارع خولان جوار أبراج بنك سبأ حي الحثيلي

*حديقة الوفاق /شميلة خلف محطة الخليج

*حديقة الرحاب/ شميلة حارة الرحاب



مديرية التحرير:

*حديقة التحرير / ميدان التحرير

*حديقة التعاون / التحرير خلف فندق تاج سبأ

*حديقة العلفي / قاع العلفي أمام مبنى أمانة العاصمة

*حديقة الإذاعة / حي الإذاعة

*حديقة هائل/ حي هائل

صنعاء القديمة:

*حديقة النعمان / حي بستان السلطان

*حديقة الطبري / حي الطبري

*حديقة استراحة صنعاء القديمة / شارع الزبيري تقاطع السائلة

مديرية الوحدة:

*حديقة ابن ماجد / الحي السياسي جوار مدرسة ابن ماجد

*حديقة كمران / الحي السياسي جوار شركة كمران.

*حديقة الزبيري / شارع صخر نادي بلقيس

مديرية شعوب:

*حديقة سعوان / حي سعوان

*حديقة اللقية / المدينة السكنية جوار السفارة الأمريكية

*حديقة الفوارس / حي الفوارس

*حديقة ابن الهيثم / شارع الأربعين

*حديقة الذاري / شرق مدينة العمال

*حديقة آية / جوار جولة آية

*حديقة النصر / حي النصر

*حديقة العمال / شمال مدينة العمال السكنية

*حديقة المراون / حي المراون

*حديقة وادي جميل / حي ظهر حمير

*حديقة الإحسان / شارع شيراتون خلف بهارات الرجوي.

*حديقة المشهد/ حي المشهد

مديرية الثورة

*حديقة النهضة / حي النهضة

*حديقة غزة / حي الجراف خلف ملعب الثورة

*حديقة سقطرى / حي صوفان

*حديقة زنجبار / شارع الستين الغربي - بعد سوق ذهبان المركزي

مديرية بني الحارث

*حديقة الروضة الشرقية / الروضة

*حديقة الروضة الغربية / الروضة جوار الجامع الكبير

*حديقة البردوني / الستين الشمالي خلف المستشفى السعودي الألماني

*حديقة الحشيشية / شرق الكلية الحربية

مديرية معين

*حديقة مذبح / مذبح حارة الدقيق

*حديقة وادي فاطمة / شارع الثلاثين المتفرع من الستين الشمالي

*حديقة الميثاق / حي الحضائر - شارع الستين الشمالي

*حديقة الشعب / أمام نادي الشعب

*حديقة يـافـا