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المؤتمر نت - توّقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر طقسًا صحوًا يميل للبرودة مع هطول أمطار متفرقة في المرتفعات الجبلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

الارصاد يتوقع امطار متفاوته في 10 محافظات

المؤتمرنت -
الارصاد يتوقع امطار متفاوته في 10 محافظات
توّقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر طقسًا صحوًا يميل للبرودة مع هطول أمطار متفرقة في المرتفعات الجبلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وأوضح المركز في نشرته الجوية اليوم، أن يكون الطقس بالمرتفعات الجبلية صحوًا يميل للبرودة أثناء الليل والصباح الباكر، وغائم جزئياً خلال فترتي الظهيرة والمساء مع هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من محافظات حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، ريمة، اب، تعز، الضالع والبيضاء.
وفي المناطق الساحلية، أشار المركز إلى أن الطقس صحو إلى غائم جزئياً وهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أرخبيل سقطرى والرياح نشطة الى قوية على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وخليج عدن تتراوح سرعتها بين "15- 25عقدة"، تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.
وفي المناطق الصحراوية، سيكون الطقس مغبر نسبيا، والرياح خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً نهاراً.
ونبه المركز الوطني للأرصاد المواطنين في المناطق الآنفة الذكر من أجواء باردة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين خلال الفترات المسائية والصباح الباكر.

وحذر المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، منبهًا مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وخليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








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