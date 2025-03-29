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المؤتمر نت - بعث الاخ صادق بن أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة إلى السيد عبدالملك الحوثي بحلول عيد الفطر المبارك 1446هـ جاء فيها

رئيس المؤتمر يهنئ السيد عبدالملك الحوثي بعيد الفطر المبارك

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يهنئ السيد عبدالملك الحوثي بعيد الفطر المبارك


بعث الاخ صادق بن أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة إلى السيد عبدالملك الحوثي بحلول عيد الفطر المبارك 1446هـ جاء فيها :
الاخ العزيز السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي قائد الثورة الاكرم
تحية طيبة وبعد:
نهنئكم باسمي ونيابة عن اخواني قيادات المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في احزاب التحالف الوطني الديمقراطي و الى قيادات انصار الله بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك الذي يحل علينا بعد انقضاء شهر رمضان المبارك الذي نسأل الله أن يتقبل فيه منا ومنكم صالح الاعمال والعبادات .

وإذ اهنئكم بهذه المناسبة الدينية العظيمة التي نتمنى أن يستوعب الجميع من خلالها قيم ديننا الإسلامي الحنيف في التسامح والمحبة والحوار والقبول بالاخر فإننا نجدد مواقفنا في الدفاع عن الوطن ووحدته وسيادته واستقلاله ومساندة قضية شعبنا الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض لحرب إبادة صهيونية ممنهجة .

مرة اخرى اهنئكم ،سائلاُ من الله العلي القدير الرحمة والغفران للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والحرية للأسرى ، وأن يعيد علينا هذه المناسبة وقد تحقق لشعبنا ووطننا النصر.

وتقبلوا خالص التحايا
أخوكم /صادق بن أمين ابو راس
رئيس المؤتمر الشعبي العام








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