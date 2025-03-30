المؤتمرنت -

غارات عدوانية جديدة تستهدف صنعاء وصعدة

عاود العدوان الأمريكي اليوم، شن غاراته على محافظة صعدة.



وأوضح مصدر أمني بصعدة أن العدوان الأمريكي عاود استهداف شرق مدينة صعدة بغارتين، كما شن غارتين على منطقة بني معاذ في مديرية سحار.



وكان العدوان الأمريكي شن خلال الساعات الماضية ثلاث غارات على شرق مدينة صعدة، وأربع غارات على مديرية آل سالم، وغارتين على منطقة العصايد بمديرية كتاف خلفت اضراراً واسعة في الممتلكات العامة والخاصة



وفي ذات السياق شن العدوان الأمريكي اليوم، ثلاث غارات على مديرية بني مطر في محافظة صنعاء.



وأوضح مصدر محلي أن العدوان الأمريكي استهدف بثلاث غارات جوار جبل النبي شعيب في مديرية بني مطر