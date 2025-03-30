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المؤتمر نت - رفع الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني برقية تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك الى الأخ

جابر الوهباني يهنئ رئيس وقيادات المؤتمر بعيد الفطر

المؤتمرنت -
جابر الوهباني يهنئ رئيس وقيادات المؤتمر بعيد الفطر
رفع الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني برقية تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك الى الأخ صادق أمين أبو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام جاء فيها:

الاخ/ صادق بن امين ابوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام – المحترم

يطيب لي أن أرفع إليكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 1446هـ، ومن خلالكم إلى قيادات المؤتمر وأعضائه وأنصاره وأبناء الشعب اليمني كافة.
واذ نهنئكم بعيد الفطر المبارك فإننا نؤكد على ما تتخذونه من مواقف تجسد انحياز المؤتمر الشعبي العام الى صف الشعب والوطن ومقاومة العدوان الخارجي وادانة واستنكار ورفض العدوان الامريكي الاخير على شعبنا اليمني ، وحرصكم على أن يكون المؤتمر الشعبي العام مساندا وداعما للشعب الفلسطيني ورافضا لما يتعرض له سكان غزة من حرب ابادة صهيونية همجية ،ومباركة الخطوات والاجراءات التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية لمناصرة اشقائنا الفلسطينيين باعتبار ذلك موقفا مبدئيا ثابتا لكل مؤتمري ومؤتمرية.

نكرر التهنئة لكم ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يعيد هذه المناسبة الجليلة وقد تحقق لشعبنا اليمني النصر والسلام العادل والشامل .
أخوكم/
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني
الامين العام المساعد للمؤتمر








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