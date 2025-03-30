المؤتمرنت -

الأمين المساعد للقطاع السياسي يهنئ ابوراس بعيد الفطر

رفع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية تهنئة بحلول عيد الفطر المبارك 1446هـ، إلى الأخ صادق أمين ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام، فيما يلي نصها:



الأخ/ المناضل صادق بن أمين ابو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام – المحترم



يطيب لي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 1446هـ أن أرفع إليكم اطيب التهاني والتبريكات، ومن خلالكم إلى كافة أبناء شعبنا اليمني العظيم الصامد والصابر وقواه السياسية الوطنية .



وبهذه المناسبة الدينية العظيمة نجدد العهد بالوقوف معكم وخلف قيادتكم الحكيمة والنضالية للمؤتمر الشعبي العام وقيادتكم له والتي تجسد مواقفه الوطنية والقومية في مقاومة العدوان الخارجي على اليمن والمتمثل في العدوان الامريكي وادانته واستنكاره ،وكذا حرصكم على ان يكون موقف المؤتمر الشعبي العام متماهيا مع موقف الشعب اليمني في مساندة ودعم الشعب الفلسطيني ومناصرة سكان غزة ضد حرب الابادة الصهيونية ،ومباركة خطوات الجيش اليمني المساند لهم.

مرة اخرى نهنئكم سائلين المولى عز وجل لكم موفور الصحة والعافية.. وحفظ الله اليمن وشعبها وحفظ المؤتمر الشعبي العام



أخوكم/ الشيخ عبدالله احمد مجيديع

الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية

